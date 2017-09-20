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Спорт

Кыргызские энергетики заняли третье место на международных соревнованиях

Энергетики из Кыргызстана заняли третье место на международных соревнованиях по профмастерству среди бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Северэлектро».  

По их данным, в Пензе (Россия) завершились XIV международные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распредсетей 0,4-10 кВ из стран СНГ. Участвовали бригады из России, Грузии, Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана.

Как сообщается, нашу страну представляла команда ОАО «Северэлектро».

Команды прошли в соревнованиях восемь этапов: замена дефектного изолятора 10 кВ, первичное подключение жилого дома к действующей воздушной линии электропередачи, тушение пожара на КТП, освобождение пострадавшего от электрического тока и другое.

Отмечается, что кыргызстанцы продемонстрировали хорошую теоретическую подготовку. При компьютерной проверке знаний члены команды набрали 192 балла, показав второй результат после россиян (215 баллов). 

По итогам соревнований наша команда заняла третье место (1 тысяча 476 баллов), второе место у команды Беларуси (1 тысяча 622 балла). Первое место присуждено команде Российской Федерации (1 тысяча 720 баллов).
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