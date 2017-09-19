В Бишкеке подвели итоги республиканских состязаний по легкой атлетике

В Бишкеке подвели итоги республиканских состязаний, посвященных памяти легкоатлетов Кыргызстана. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

За победу боролись 134 атлета из столицы и регионов. Среди мужчин на дистанции 100 метров лучшим стал Жамал Мусаев, 300 метров – Артур Байчоров, 400 метров – Семен Кожемякин, 800 метров – Данияр Арыпбеков, 1500 метров – Бедияр Арыпбеков, 3000 метров – Нурсултан Кенешбеков. В прыжке в высоту победил Эдуард Барабанов, в прыжке в длину – Адиль Рамет, в метании копья – Иван Фисенко, в толкании ядра – Дмитрий Назаров.

Среди женщин в беге на 100 метров чемпионкой стала Ева Кадырова, 100 метров с барьерами – Карина Данилина, 300 метров – Сабина Батаджиева, 400 метров – Алена Сидорова. В прыжке в высоту отличилась Мария Тимошенко, в прыжке в длину – Сабира Муссина, в метании копья – Кристина Пахомова, в толкании ядра – Айдана Садыкова.