На Иссык-Куле прошла спартакиада работников системы образования КР

В Чолпон-Ате завершилась спартакиада работников системы образования Кыргызстана – «Ден соолук». Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

По ее данным, участвовали 765 человек. В программе было семь видов спорта. На турнире по волейболу среди мужчин победили команды ОшГу (категория до 40 лет) и Баткенской области (старше 40), а среди женщин – ОшГУ. В состязаниях по настольному теннису среди мужчин лучшими стали город Ош (до 40 лет) и КГТУ (старше 40), среди женщин – ОшГУ. В соревнованиях по ордо лучшим также оказался ОшГУ.

Турниры по футболу и стритболу также проходили в двух возрастных группах. Среди футболистов до 40 лет первенствовал БГУ, старше 40 – КГАФКиС. На турнире по стритболу лучшими стали команды Бишкека и КГТУ. На турнире по тогуз-коргоолу среди мужчин первенствовал КНУ, среди женщин – КГАФКиС. В соревнованиях по шахматам среди мужчин победила Иссык-Кульская область, среди женщин – КНУ.