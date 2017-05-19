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Спорт

Кыргызстанка выиграла два «золота» на международном турнире по легкой атлетике

Кыргызстанка выиграла два «золота» на международных соревнованиях стран Центральной Азии по легкой атлетике. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Иван Щербаков.

По его словам, турнир прошел накануне в городе Алматы (Казахстан). Участвовали спортсмены из РК, Кыргызстана и Таджикистана. Медали разыгрывались в двух возрастных группах — среди юниоров (1998–1999 годов рождения) и юношей (2000–2001). «Ева Кадырова заняла два первых места: в беге на 100 метров (итоговое время — 12,2 секунды) и на 300 метров (42,67 секунды)», — отметил Иван Щербаков.
Ссылка: https://24.kg/sport/52186/
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