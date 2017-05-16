В Кыргызстане прошли четвертьфиналы чемпионата страны по баскетболу

В Кыргызстане прошли четвертьфинальные поединки чемпионата страны по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.
Как отмечается, в мужской лиге состоялись матчи первой стадии плей-офф — лучшая восьмерка команд регулярного чемпионата продолжила борьбу в играх на вылет. «К сожалению, интриги не получилось: команды, расположившиеся в верхней части таблицы, одолели соперников», — отметила федерация.
Результаты игр:
«Гиннес-29» — «Тулпар-СКИФ-2» — 77:36,
«Тулпар-СКИФ» — «Гризли» — 74:58,
«Алга» — КТУ «Манас» — 102:41,
«Политехник» — «Мой телефон» — 73:53.
Список самых результативных баскетболистов по-прежнему возглавляет игрок «Гиннеса-29» Шакиржан Куранбаев (396 очков).