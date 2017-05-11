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Спорт

В Кыргызстане определились участники плей-офф чемпионата страны по баскетболу

В Кыргызстане определились участники плей-офф чемпионата страны среди мужчин по баскетболу. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Как отмечается, состоялся заключительный тур первого этапа национального первенства. Результаты игр:

«Гризли» — КРСУ — 67:39,

«Манас» — «Нарын» — 60:47,

«Тулпар-СКИФ-2» — «Живое Кант» — 64:51,

«Мой телефон» — КНУ — 80:57,

Fire-29 — «Токмок» — 78:69,

«Алга» — КТУ «Манас» — 97:48,

«Тулпар-СКИФ» — «Политехник» — 85:64,

«Гиннес-29» — КГЮА — 156:23.

ФБ КР
Фото ФБ КР. Положение команд после первого этапа чемпионата страны

По итогам 15 туров, набрав максимальное количество очков (30), первое место занял «Гиннес-29». На втором — «Тулпар-СКИФ» (29), на третьем — «Алга» (28). Всего же право выступить в плей-офф получили первые восемь команд. Позднее они стартуют на стадии ¼ финала.

В списке самых результативных игроков лидирует Шакиржан Куранбаев («Гиннес-29») — 362 очка.
Ссылка: https://24.kg/sport/51468/
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