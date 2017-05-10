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Спорт

В Бишкеке определились сильнейшие мастера салбууруна

В Бишкеке на ипподроме «Ак-Кула» накануне прошли соревнования по традиционной охоте салбуурун. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

По ее данным, состязания приурочены ко Дню Победы. Борьба за победу развернулась в нескольких дисциплинах. В стрельбе из лука среди мужчин лучшим стал Самат Суеркулов, среди женщин — Асель Садырова, среди юношей — Жакшылык Асаналиев. В стрельбе из лука на лошади не было равных Бактыбеку Шейшенбаеву.

В дисциплине «далба ойнотуу» победил Туголбай Абдыкадыров, «куш салуу» — Кубанычбек уулу Эркин, «тайган жарыш» — Нурманбет Ибраимов, «буркут салуу» — Нурсултан Колбаев.

Кроме того, мастера салбууруна провели показательное выступление:
Ссылка: https://24.kg/sport/51395/
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