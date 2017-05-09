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Спорт

В Бишкеке прошел пятый тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

В Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен» прошел пятый тур открытого чемпионата Кыргызстана по лигам. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

По его словам, за победу боролись более 60 спортсменов из КР и Туркменистана. В высшей лиге без поражений выступил Нурдин Сапарбаев. Вторым стал Талгат Сагындыков, третьим — Вячеслав Клычев.

Как сообщается, по итогам первого полугодия первенствовал Талгат Сагындыков. Всего турнир состоит из десяти туров. Следующий намечен на 4 июня.
Ссылка: https://24.kg/sport/51293/
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