Велогонщики из Кыргызстана победили на международных соревнованиях «Джейран-Трофи 2017» по маунтинбайку, прошедших в Казахстане. Об этом сообщает athletex.kz.

Как отмечается, в программе было три этапа общей протяженностью около 260 километров. Участвовали спортсмены из РК, КР и России. Среди мужчин медали разыгрывались в четырех возрастных группах. В категории 30–39 лет и в абсолютном зачете с итоговым результатом 9 часов 42 минуты 40 секунд первое место занял Валерий Копытин (Кыргызстан).

В категории 40–49 лет лучшим стал еще один представитель КР Олег Собко (10 часов 2 минуты 34 секунды). В абсолютном зачете он оказался на третьей строчке.