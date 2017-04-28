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Спорт

Кыргызстанцы выиграли шесть золотых медалей на чемпионате ЦА по плаванию

У кыргызстанцев шесть золотых медалей на чемпионате Центральной Азии по плаванию, прошедшем 26 и 27 апреля в Ашхабаде (Туркменистан). Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в первый день турнира отечественные пловцы выиграли три золотые, серебряную и бронзовую награды. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Станислав Карнаухов (100 метров вольным стилем), Кристина Панасенко (50 метров брассом) и Владислав Шулико (50 метров баттерфляем). В заплыве на 50 метров баттерфляем Карнаухов завоевал «серебро». В эстафете 4 по 50 метров Карнаухов, Шулико, Темирлан Каратаев и Артем Камарда стали третьими.

Во второй день Карнаухов, Панасенко и Шулико выиграли еще по одной золотой награде, причем Владислав на дистанции 100 метров баттерфляем установил новый рекорд КР — 54,99 секунды.

Федерации плавания КР
Фото Федерации плавания КР. Сборная КР по плаванию на чемпионате Центральной Азии

Ссылка: https://24.kg/sport/50779/
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