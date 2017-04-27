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Спорт

«Политехник» выиграл очередной матч в чемпионате КР среди женщин по баскетболу

«Политехник» выиграл очередной матч в чемпионате Кыргызстана среди женщин по баскетболу. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Как отмечается, состоялись поединки пятого тура национального первенства. «В связи с переносом игры между молодежной сборной Кыргызстана и «Эдельвейсом» все внимание было приковано к матчу между «Политехником» и «Гиннесом-29». Накала страстей, как в прошлом сезоне, болельщики не увидели. Действующий чемпион «Политехник» одержал победу с большой разницей в счете (58:38) и единолично возглавил турнирную таблицу, — отметили в федерации. — Еще один матч тура не имел такой интриги, и в нем КТУ «Манас» ожидаемо одолел «Токмок» — 74:47».

Следующий тур состоится 29 апреля.
Ссылка: https://24.kg/sport/50676/
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