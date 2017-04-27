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Спорт

«Гиннес-29» стал единоличным лидером чемпионата КР среди мужчин по баскетболу

«Гиннес-29» стал единоличным лидером чемпионата Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Как отмечается, состоялись перенесенные игры, а также матчи 13-го тура национального первенства.

Результаты перенесенных поединков:

«Токмок» — «Живое Кант» — 65:57,

«Тулпар-СКИФ» — «Гризли» — 96:40,

«Алга» — «Мой телефон» — 92:66.

Итоги 13-го тура:

«Тулпар-СКИФ-2» — КРСУ — 20:0 (неявка КРСУ),

КТУ «Манас» — «Токмок» — 51:45,

«Тулпар-СКИФ» — «Нарын» — 86:22,

КНУ — КГЮА — 67:58,

«Алга» — «Политехник» — 85:70,

«Манас» — «Гризли» — 79:74,

«Гиннес-29» — «Живое Кант» — 121:45,

«Мой телефон» — Fire-29 — 96:74.

Выиграв 12 матчей из 12, «Гиннес-29» идет первым в турнирной таблице. Далее следуют «Политехник» и «Тулпар-СКИФ», проигравшие по разу. Список самых результативных игроков возглавляет Шакиржан Куранбаев («Гиннес-29») — 325 очков. Следующий тур намечен на 30 апреля.

Федерации баскетбола КР
Фото Федерации баскетбола КР. Турнирная таблица чемпионата КР-2017 по баскетболу

Ссылка: https://24.kg/sport/50671/
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