Апрель спортивный: медали и судейский беспредел

Для отечественных спортсменов апрель получился насыщенным: они выигрывали медали, разочаровывали, сталкивались с судейским беспределом… ИА «24.kg» вспоминает главные спортивные события второго весеннего месяца.

Молодой да ранний

Сезон-2016 для отечественного бильярда вышел не самым удачным. С одной стороны, в КР успешно прошел чемпионат мира по динамичной пирамиде, с другой — ни на нем, ни на ЧМ по двум другим дисциплинам наши игроки победить не смогли.

Нынешний сезон они начали ударно. На ЧМ по комбинированной пирамиде, прошедшем в апреле в России, в десятку лучших пробились четыре представителя КР. А 20-летний Дастан Лепшаков едва не стал двукратным чемпионом мира. В матче до шести побед он вел со счетом 5:4 и лидировал в десятой партии. До «золота» ему оставалось забить всего лишь два шара. Все было в его руках, но, видно, спортсмен переволновался и в решающий момент промахнулся. Соперник этим воспользовался, вырвал победу в десятой партии и всухую выиграл одиннадцатую. Итог — второе место, хотя Дастан, уверенно прошедший по турнирной дистанции, заслуживал первое. Возможно, его 16-летний жутко амбициозный соперник просто больше хотел победить.

У кыргызстанцев остается четыре титула чемпионов мира по бильярду. Три имеет Каныбек Сагынбаев (два по динамичной пирамиде и один по свободной) и один — Лепшаков(по динамичной).

Вплотную к титулу чемпиона мира по комбинированной пирамиде наши мастера подбираются не впервые, но тот им все никак не покорится. Прямо злой рок какой-то!

Слабые, но гордые

В апреле прошли матчи второго и третьего туров группового этапа Кубка АФК — второго по значимости клубного футбольного турнира в Азии. Во втором туре состоялся исторический поединок между столичным «Дордоем» и ошским «Алаем». На внутренней арене они соперничают постоянно, но на континентальных турнирах прежде не встречались. И вообще никогда ранее два клуба из КР на соревнованиях столь высокого уровня друг с другом не играли. Матч получился неплохим, правда, обилия голов болельщики не дождались. Единственный мяч в конце встречи забил козырной туз «Дордоя» Алишер Азизов.

Фото ФФ КР. Кадр с матча «Дордой» — «Алай» на Кубке АФК по футболу

В третьем туре «Дордой» на своем поле, показав невразумительную игру, уступил туркменскому «Алтын Асыру» — 0:2.«Алай» в гостях не справился с таджикским «Истиклолом» — 1:3.

После трех туров на счету «Дордоя» три очка, он занимает третье место в турнирной таблице. «Алай» очков не имеет и идет последним. Групповой турнир достиг экватора. Впереди еще три матча, и наши команды могут наверстать упущенное. Но верится в это с трудом.

Текущее положение «Дордоя» и «Алая» в своей группе — индикатор ситуации в отечественном клубном футболе. Это в КР они молодцы, а на международной арене ничего не могут даже против команд из Таджикистана и Туркменистана. Все потому, что у «Дордоя» и «Алая» на внутренней арене нет конкуренции. Недавно стартовал очередной чемпионат КР, и в нем всего лишь шесть команд. Уже который год футбольные чиновники не могут или не хотят увеличить число участников в Топ-лиге. Турнир предсказуем и малоинтересен. Немногие молодые таланты, особенно из глубинки, имеют возможность проявить себя на высоком уровне. Отсюда ситуация, когда в национальной сборной первую скрипку играют не футболисты из клубов Топ-лиги, а легионеры, выступающие на чемпионатах, где конкуренция есть.

Будем надеяться, что бледное выступление наших лидеров на Кубке АФК побудит профильную федерацию заняться усилением клубного футбола в стране. В противном случае в будущих розыгрышах этого турнира можно даже не участвовать — исход очевиден.

Один за всех

Чтобы успешно выступить на одном турнире, а на остальных быть в числе середняков-статистов, много ума не надо. Нужно лишь чуть-чуть удачи. Другое дело, когда спортсмен часто показывает хорошие результаты. Стабильность — признак мастерства. Отрадно, что в КР появляются молодые шахматисты, обладающие этим качеством.

В начале апреля в Узбекистане прошел чемпионат Азии среди юношей и девушек 8–18 лет. Медали разыгрывались в трех дисциплинах — по классическим и быстрым шахматам и блицу. В целом для сборной КР ЧА сложился не слишком удачно, учитывая, сколько наших игроков на нем выступило (23). В ее активе лишь одна медаль, завоеванная Русланом Съездбековым на турнире по быстрым шахматам в категории до 16 лет.

Фото chess.kg. Один из лучших молодых шахматистов КР Руслан Съездбеков

Стоит вспомнить, что за три месяца до этого на чемпионате Западной Азии Съездбеков выиграл два «золота» и «бронзу». Неплохо смотрелся он и на Всемирной шахматной Олимпиаде-2016, учитывая его возраст и какие там были соперники. Важно создать Руслану условия, чтобы он продолжал прогрессировать и со временем выиграл взрослый ЧА. Ведь история знает случаи, когда юные шахматисты блистали на зарубежных турнирах, но затем пропадали из виду, не сумев проявить себя среди взрослых.

Третьи с конца

Сборная Кыргызстана по теннису в апреле выступила на Кубке Дэвиса. Данный вид спорта в КР переживает не лучшие времена, и на главном мужском международном командном турнире наша страна выступает в слабейшей, четвертой лиге.

Соревнования с участием 11 стран прошли в Бахрейне. На групповом этапе сборная КР проиграла таким теннисным «державам», как Камбоджа, Бахрейн, Саудовская Аравия и Мьянма. Но завершила турнир на мажорной ноте, одолев в утешительном матче плей-офф команду Бангладеш. Итог — девятое место.

Фото daviscup.com. Итог выступления сборной КР на групповом этапе Кубка Дэвиса-2017

Причина слабого выступления не в том, что в КР нет достойных теннисистов, а в том, что те по каким-то причинам не играют за сборную. Участвуй на Кубке Дэвиса опытный Данияр Дулдаев, результат наверняка был бы лучше. Во всяком случае, на одном из прошлых розыгрышей он буквально тащил за собой команду. Тренерам надо привлекать в состав сборной не статистов или туристов, а сильнейших игроков, иначе так и будем барахтаться на дне мирового тенниса.

Задел на будущее

В Казахстане прошел чемпионат Азии среди юниоров по таэквондо WTF. Участвовали около 250 спортсменов из 25 стран. Из шести кыргызстанцев наилучшего результата добился Алияр Юбуров, завоевавший в весовой категории до 73 килограммов бронзовую награду. Это не первый успех молодого спортсмена на международной арене. Если продолжит в том же духе, у него есть шансы пробиться на Олимпиаду-2020.

Порадовала и именитая легкоатлетка Виктория Полюдина. В 2016-м она выступила на Олимпийских играх. Главный старт 2017-го — чемпионат мира. Одним из этапов подготовки к нему стало участие в престижном и, главное, сложном полумарафоне в Душанбе. Его кыргызстанка выиграла. Будем надеяться, до начала ЧМ, который пройдет в августе в Лондоне, она не растеряет форму, а еще прибавит и всех удивит.

Фото ГАМФКиС. Справа — победительница международного легкоатлетического полумарафона в Душанбе Виктория Полюдина

Редкое гостеприимство

Известный, опытный боец Дастан Шаршеев выступил на чемпионате мира по боям по правилам TNA(своеобразный винегрет из тайского бокса, кикбоксинга и карате кекушинкай) в Казани. В 1/8 финала он бился с Антоном Калининым (РФ). Дастан смотрелся достойно, но судьи вынесли решение не в его пользу. В знак протеста кыргызстанец отказался покидать ринг. Пытаясь убедить его уйти, судья пригрозил ему депортацией. Неслыханный случай!

Кто-то скажет, мол, надо уметь проигрывать, и в какой-то мере будет прав. С другой стороны, судейский беспредел на разных бойцовских турнирах не редкость. Особенно, если бьешься на территории соперника. Наш баатыр проявил характер и создал прецедент. О резонансном случае узнали многие, и есть маленький шанс, что впредь на подобных турнирах судьи будут объективнее. Есть еще один плюс. Любой скандал — хороший пиар. Шаршеева наверняка будут еще чаще приглашать на крупные турниры, и свое он непременно выиграет. Заслужил ли он победу в Казани или судьи все же были правы, каждый может решить сам, еще раз, уже со спокойным сердцем, посмотрев запись боя.

Кто успел, тот и встал

С Бишкеке с помпой прошло открытие мотосезона. Спортсмены и байкеры-любители проехали по городу и финишировали на площади Победы, где мотокаскадеры из Алматы представили шоу-программу.

Фото ИА «24.kg». Мотошоу на площади Победы

Зеваки сразу обступили огороженную зону, и тем, кто пришел позже, места не досталось. Пришлось расположиться сзади и вставать на цыпочки, чтобы увидеть происходящее. К организаторам вопросов нет — где могли, там и провели шоу. Есть вопрос к чиновникам: не пора ли воздвигнуть в столице или окрестностях стадион с асфальтированной площадкой и трибунами? Там можно будет устраивать авто-, мото- и велогонки, состязания по стритболу и бегу, концерты и многие другие действа. Со временем объект окупится и будет приносить прибыль. Нынче же массовые мероприятия у нас порой проходят в некомфортных условиях — что для участников, что для зрителей. Несолидно это в глазах многочисленных зарубежных гостей.