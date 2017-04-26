У кыргызстанцев 33 медали на международном турнире по таэквондо ITF

У кыргызстанцев 33 медали на международном турнире Kazakhstan Open Cup 2017 по таэквондо ITF. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент федерации данного вида спорта КР Виталий Олейниченко.

По его словам, соревнования прошли в Алматы. Участвовали более двухсот спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Нашу страну представляли двадцать бойцов. Они завоевали семь золотых, по 13 серебряных и бронзовых наград. Отличились команды тренеров Игоря Пака, Темирлана Тагайбаева, Темури Нозадзе и Курбана Закирова.

Фото В.Олейниченко. Таэквондисты привезли 33 медали с международного турнира в Алматы

Две медали высшего достоинства выиграл Алтынбек уулу Атахан, одну — Владислав Усов. У Артура Шрейдера и Власа Татаркина по одной золотой и серебряной награде, у Улукбека Джандралиева — «золото» и «бронза». Дастан Сулайманов собрал полный комплект — «золото», «серебро» и «бронзу».

Владислав Петренко получил кубок за лучшую технику, а Тагай Сарыпбеков — медаль за волю к победе.