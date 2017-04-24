В Кыргызстане прошел чемпионат страны по традиционному ушу

В Кыргызстане накануне прошел чемпионат страны по традиционному ушу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, за победу боролись спортсмены из столицы и регионов. Они представили такие стили, как шаолиньский кулак, тайцзи цюань, сунси, вин чунь, южный кулак, длинный кулак; соревновались в технике работы с шестом, мечом, саблей, веером и хлыстом.

Чемпионами и призерами в различных видах стали Жанболот Козубеков, Алия Самудинова, Байнур Ногойбаев, София Савина, Азирет Мусаев, Никита Голодецкий, Кутман Усупкожоев. Также отличились Арапбай уулу Мавлян, Мирлан кызы Сезим, Абдулмажид Абдурахманов, Нургуль Алишерова, Айсулуу Асанкулова, Юлия Ильницкая, Елена Павленко, Алтынай Сакиева и другие.

«По итогам чемпионата будет сформирована сборная страны для участия в летней универсиаде и ЧМ», — отметили в федерации.