Чемпионат Азии по борьбе. Сестры Жуманазаровы проведут схватки за медали

Мээрим Жуманазарова вышла в финал чемпионата Азии по борьбе в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте UWW.

В весовой категории до 68 килограммов наша спортсменка обыграла представительницу КНР.

Сезим Жуманазарова в весовой категории до 59 килограммов проиграла спортсменке из Японии. Но кыргызстанка поборется за бронзу, так как японка вышла в финал.

9 апреля соперницей Сезим Жуманазаровой станет Улмекен Эсенбаева из Узбекистана.

Напомним, Арууке Кадырбек кызы так же 9 апреля проведет схватку за бронзу, а Айпери Медет кызы сегодня поборется за выход в финал.
