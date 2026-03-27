Спорт

Лига PWL. Кыргызстанец Абдымалик Карачов выиграл Османа Султанова из России

В Ташкенте (Узбекистан) сегодня проходит очередной турнир борцовской лиги PWL. Эфир можно посмотреть на сайте wrestlingtv.ru.

В весовой категории до 57 килограммов борец вольного стиля Абдымалик Карачов выиграл Османа Султанова из России — 8:5.

В первой схватке турнира еще один кыргызстанец Кадыр Кенешов проиграл Гасану Гасанову (Россия) — 5:6.

Напомним, в рамках турнира PWL 11 запланированы 24 поединка, в которых на ковер выйдут шесть спортсменов из Кыргызстана — Кадыр Кенешов (ветеран), Абдымалик Карачов, Нурсадык Нурдинов, Омурбек Асан уулу, Сезим Жуманазарова и Акжол Махмудов.
Ссылка: https://24.kg/sport/367831/
