Спорт

В Бишкеке пройдет школьная лига по футболу. Прием заявок открыт до 20 марта

Кыргызский футбольный союз объявляет о запуске масштабного проекта, направленного на развитие детского футбола в стране — школьной лиги. Этот проект нацелен на объединение юных талантов и укрепление фундамента профессионального спорта.

Турнир будет организован для самых юных школьников, родившихся в 2017, 2018 и 2019 годах. Игры будут проводиться в формате «микс» (5+1), на поле будут выходить смешанные команды, состоящие из девочек и мальчиков.

Заявка команды должна включать минимум 12 и максимум 15 игроков. Такой формат помогает развивать игровые навыки детей, укреплять командный дух и формировать культуру взаимного уважения.

Первый турнир лиги пройдет в Бишкеке. Соревнования охватят четыре района города. От каждого района примут участие по 20 команд. Они будут разделены на четыре группы, а победители групп получат путевки в финальный этап.

Прием заявок на участие для школ столицы открыт до 20 марта. Дата общереспубликанского турнира будет объявлена дополнительно. Заявки нужно отправить на электронную почту technical@kfu.kg.
