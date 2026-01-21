23:13
Спорт

Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана разгромила Иран

В Бишкеке продолжается чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд дивизиона 3В. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта.

Сборная Кыргызстана в третьем туре обыграла сверстников из Ирана со счетом 15:1.

Голы забили Алихан Али-Аскаров (4), Умар Эгембердиев (3), Егор Лещенко (3), Умар Усенов, Баяман Жолдошбеков, Шер Шамшыбеков, Элмир Уранкаев, Дмитрий Шумаков.

Лучшим игроком матча назван Алихан Али-Аскаров.

Ранее кыргызстанцы были сильнее команд из Гонконга (4:1) и Южно-Африканской Республики (7:2) и занимают первую строчку в турнирной таблице.

За звание чемпиона и путевку в дивизион 3А борются сборные КР, Мексики, Люксембурга, Южной Африки, Ирана и Гонконга.

22 января команда Кыргызстана встретится с хоккеистами Люксембурга.
