21:58
Спорт

Олимпийская сборная КР прибыла в Джидду: с кем и когда сыграют на Кубке Азии

Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу (U-23) 2 января прибыла в город Джидда (Саудовская Аравия), где примет участие в финальном этапе Кубка Азии U-23 2026 года. Об этом сообщает КФС.

В континентальном первенстве, стартующем 6 января, выступят 16 сильнейших молодежных сборных Азии. Команда Кыргызстана впервые в истории завоевала путевку на турнир, обеспечив выход в финальный этап по итогам отборочного раунда в сентябре 2025 года под руководством главного тренера Эдмара Ласерды.

КФС
Фото КФС. Олимпийская сборная КР по футболу прибыла в Джидду.

На групповом этапе кыргызстанцы сыграют в группе «А» со сборными Саудовской Аравии, Вьетнама и Иордании.

Расписание матчей сборной Кыргызстана (время — бишкекское):

6 января, 22:00 — Саудовская Аравия — Кыргызстан
(стадион имени принца Абдуллы Аль-Файсала, Джидда)

9 января, 20:00 — Кыргызстан — Вьетнам
(«Кинг Абдулла Спорт Сити», Джидда)

12 января, 22:30 — Иордания — Кыргызстан
(«Кинг Абдулла Спорт Сити», Джидда)

Матч против сборной Саудовской Аравии станет игрой открытия турнира.

Прямые трансляции всех встреч с участием кыргызстанской команды будут доступны на телеканале «УТРК Спорт». Также для болельщиков планируется организация фан-зон.
Ссылка: https://24.kg/sport/356951/
просмотров: 300
