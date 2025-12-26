09:36
Спорт

В Кыргызстане пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой

В Кыргызстане пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой. Об этом сообщает Федерация хоккея КР.

Уточняется, что соревнования запланированы в Бишкеке среди молодежных команд дивизиона 3В, составленных из игроков не старше 20 лет.

Турнир пройдет на ледовом поле новой «Бишкек Арены» 18-24 января 2026 года. 

За звание чемпиона дивизиона и путевку в дивизион 3А будут бороться сборные Кыргызстана, Мексики, Люксембурга, Южной Африки, Ирана и Гонконга.

В прошлом году кыргызстанцы заняли второе место в аналогичном турнире, который проходил в Таиланде.
