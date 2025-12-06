15:06
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Спорт

Президент Садыр Жапаров принял глав Объединенного мира борьбы

Фото пресс-службы президента КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в свой день рождения, 6 декабря, принял главу Объединенного мира борьбы (United World Wrestling) Ненада Лаловича и главу Объединенного мира борьбы Азии (United World Wrestling Asia) Мохаммеда Аль-Авамлеха. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. 

Садыр Жапаров отметил их вклад в развитие спортивной борьбы и выразил уверенность, что под их руководством этот вид спорта и впредь будет динамично развиваться во всем мире.

Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков, Эрназар Акматалиев, Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы — эти имена сегодня хорошо известны не только в Кыргызстане, но и в мировом сообществе борьбы, среди поклонников этого спорта во многих странах.

Садыр Жапаров

Он отметил, что пять из шести завоеванных Кыргызстаном медалей на Олимпийских играх в Париже пришлись именно на виды борьбы. Это прочная основа для будущих соревнований, включая Олимпийские игры, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на развитии спорта как одном из приоритетных направлений государственной политики.

В стране строят современные спортивные объекты, открывают академии, создают комфортные условия как для массового спорта, так и для профессиональной подготовки.

Глава государства выразил уверенность, что при поддержке UWW в Кыргызстане будут проходить и чемпионаты мира по борьбе.

В свою очередь, Ненад Лалович отметил усилия государства по популяризации спорта, в частности борьбы. Все больше кыргызских спортсменов демонстрируют впечатляющие результаты, привлекая внимание к своим достижениям.

Он сделал акцент на проводимой работе по развитию спортивной инфраструктуры и подготовке Кыргызстана к проведению Всемирных игр кочевников, на которых будут представлены различные виды борьбы.

Мохаммед Аль-Авамлех поблагодарил за теплый прием делегации Объединенного мира борьбы и подчеркнул, что активное развитие спорта в стране приносит значительные результаты, укрепляя позиции Кыргызстана на международной спортивной арене.

В завершение встречи президент Садыр Жапаров наградил руководителей United World Wrestling: Ненаду Лаловичу был вручен орден «Достук», а Мохаммеду Аль-Авамлеху — Почетная грамота КР за значительный вклад в развитие спортивной борьбы в Кыргызстане и повышение статуса спортивной борьбы на мировой арене. Ненад Лалович, в свою очередь, вручил Садыру Жапарову орден UWW.
Ссылка: https://24.kg/sport/353683/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин утвердил правила субсидирования инициатив местных сообществ
Аманкан Кенжебаев назначен полпредом президента в Ошской области
На следующих парламентских выборах в КР хотят внедрить онлайн-голосование
Исламские игры. Завоевавшим медали борцам из Кыргызстана вручили деньги
Саммит ОДКБ в Бишкеке: лидеры подписали 15 ключевых документов
В Гвинее-Бисау произошел военный переворот, под стражу взяли президента
В столице Кыргызстана начался саммит ОДКБ
В Кыргызстане меняют порядок отбора и назначения судей: принят новый закон
Легенда бокса Казахстана стал президентом международной федерации World Boxing
Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с коррупцией в КР
Популярные новости
Почти вся сборная&nbsp;КР по&nbsp;боксу лишилась участия в&nbsp;чемпионате мира: не&nbsp;дали визу Почти вся сборная КР по боксу лишилась участия в чемпионате мира: не дали визу
Кыргызстанец Бакыт Кадыров завоевал золото чемпионата мира по&nbsp;джиу-джитсу Кыргызстанец Бакыт Кадыров завоевал золото чемпионата мира по джиу-джитсу
Президент IBA попросил ОАЭ и&nbsp;КР помочь сборной попасть на&nbsp;чемпионат по&nbsp;боксу Президент IBA попросил ОАЭ и КР помочь сборной попасть на чемпионат по боксу
Happy ending. Вопрос о&nbsp;визах для сборной Кыргызстана по&nbsp;боксу решен Happy ending. Вопрос о визах для сборной Кыргызстана по боксу решен
Бизнес
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
6 декабря, суббота
14:59
В первый день открытия горнолыжной базы «Каприз» на дороге произошла авария В первый день открытия горнолыжной базы «Каприз» на дор...
14:46
Сотрудник суда в Гааге финансировал африканских террористов
14:39
Президент Садыр Жапаров принял глав Объединенного мира борьбы
14:28
Дональд Трамп получил премию «Золотой глобус» от ФИФА
14:21
Узбекистан начнет финансирование строительства «Камбар-Аты-1» в следующем году