Президент Садыр Жапаров принял глав Объединенного мира борьбы

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в свой день рождения, 6 декабря, принял главу Объединенного мира борьбы (United World Wrestling) Ненада Лаловича и главу Объединенного мира борьбы Азии (United World Wrestling Asia) Мохаммеда Аль-Авамлеха. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил их вклад в развитие спортивной борьбы и выразил уверенность, что под их руководством этот вид спорта и впредь будет динамично развиваться во всем мире.

Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков, Эрназар Акматалиев, Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы — эти имена сегодня хорошо известны не только в Кыргызстане, но и в мировом сообществе борьбы, среди поклонников этого спорта во многих странах. Садыр Жапаров

Он отметил, что пять из шести завоеванных Кыргызстаном медалей на Олимпийских играх в Париже пришлись именно на виды борьбы. Это прочная основа для будущих соревнований, включая Олимпийские игры, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на развитии спорта как одном из приоритетных направлений государственной политики.

В стране строят современные спортивные объекты, открывают академии, создают комфортные условия как для массового спорта, так и для профессиональной подготовки.

Глава государства выразил уверенность, что при поддержке UWW в Кыргызстане будут проходить и чемпионаты мира по борьбе.

В свою очередь, Ненад Лалович отметил усилия государства по популяризации спорта, в частности борьбы. Все больше кыргызских спортсменов демонстрируют впечатляющие результаты, привлекая внимание к своим достижениям.

Он сделал акцент на проводимой работе по развитию спортивной инфраструктуры и подготовке Кыргызстана к проведению Всемирных игр кочевников, на которых будут представлены различные виды борьбы.

Мохаммед Аль-Авамлех поблагодарил за теплый прием делегации Объединенного мира борьбы и подчеркнул, что активное развитие спорта в стране приносит значительные результаты, укрепляя позиции Кыргызстана на международной спортивной арене.

В завершение встречи президент Садыр Жапаров наградил руководителей United World Wrestling: Ненаду Лаловичу был вручен орден «Достук», а Мохаммеду Аль-Авамлеху — Почетная грамота КР за значительный вклад в развитие спортивной борьбы в Кыргызстане и повышение статуса спортивной борьбы на мировой арене. Ненад Лалович, в свою очередь, вручил Садыру Жапарову орден UWW.