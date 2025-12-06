Президент Садыр Жапаров принял глав Объединенного мира борьбы

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в свой день рождения, 6 декабря, принял главу Объединенного мира борьбы (United World Wrestling) Ненада Лаловича и главу Объединенного мира борьбы Азии (United World Wrestling Asia) Мохаммеда Аль-Авамлеха. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Садыр Жапаров отметил их вклад в развитие спортивной борьбы и выразил уверенность, что под их руководством этот вид спорта и впредь будет динамично развиваться во всем мире.
Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков, Эрназар Акматалиев, Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы — эти имена сегодня хорошо известны не только в Кыргызстане, но и в мировом сообществе борьбы, среди поклонников этого спорта во многих странах.Садыр Жапаров
Он отметил, что пять из шести завоеванных Кыргызстаном медалей на Олимпийских играх в Париже пришлись именно на виды борьбы. Это прочная основа для будущих соревнований, включая Олимпийские игры, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.
Садыр Жапаров акцентировал внимание на развитии спорта как одном из приоритетных направлений государственной политики.
В стране строят современные спортивные объекты, открывают академии, создают комфортные условия как для массового спорта, так и для профессиональной подготовки.
Глава государства выразил уверенность, что при поддержке UWW в Кыргызстане будут проходить и чемпионаты мира по борьбе.
В свою очередь, Ненад Лалович отметил усилия государства по популяризации спорта, в частности борьбы. Все больше кыргызских спортсменов демонстрируют впечатляющие результаты, привлекая внимание к своим достижениям.
Он сделал акцент на проводимой работе по развитию спортивной инфраструктуры и подготовке Кыргызстана к проведению Всемирных игр кочевников, на которых будут представлены различные виды борьбы.
В завершение встречи президент Садыр Жапаров наградил руководителей United World Wrestling: Ненаду Лаловичу был вручен орден «Достук», а Мохаммеду Аль-Авамлеху — Почетная грамота КР за значительный вклад в развитие спортивной борьбы в Кыргызстане и повышение статуса спортивной борьбы на мировой арене. Ненад Лалович, в свою очередь, вручил Садыру Жапарову орден UWW.