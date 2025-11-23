20:46
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Спорт

CAFA U-18 Women’s Championship. Кыргызстанки обыграли сборную Туркменистана

Сегодня сборная Кыргызстана обыграла команду Туркменистана на турнире CAFA U-18 Women’s Championship. Об этом сообщает Центральноазиатская футбольная ассоциация.

Матч закончился со счетом 1:0.

Единственный гол забила Сайкал Чыныбаева. Она же названа лучшим игроком матча.

В первом туре кыргызстанки обыграли Иран. 27 ноября наша команда, которая занимает первое место в турнирной таблице, встретится с Узбекистаном.

В CAFA U-18 Women’s Championship принимают участие сборные Кыргызстана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/sport/351955/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Отбор на Кубок Азии по футболу U-17. Сборная Кыргызстана уступила Йемену
CAFA U-18 Women’s Championship. Кыргызстанки обыграли сборную Ирана
Кыргызстан примет отборочные матчи Кубка Азии по футболу U-17 2026 года
«Кубок Манаса» по футболу. Молодежная сборная Кыргызстана заняла второе место
Омурбек Бабанов создал свой футбольный клуб «Азия»
«Кубок Манаса» по футболу. Молодежная сборная Кыргызстана обыграла Иран
«Кубок Манаса» по футболу. Молодежная сборная Кыргызстана обыграла Бахрейн
Роналду назвал чемпионат мира по футболу 2026 года последним в своей карьере
В Манасе пройдет международный турнир Manas Cup 2025
Футбольная команда «Барс» из Каракола стала чемпионом страны в сезоне-2025
Популярные новости
Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в&nbsp;финал Кубка мира по&nbsp;боксу Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в финал Кубка мира по боксу
Фильм &laquo;Кыргызстан&nbsp;&mdash; родина чемпионов&raquo; сняли по&nbsp;инициативе UFC Eurasia Фильм «Кыргызстан — родина чемпионов» сняли по инициативе UFC Eurasia
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу (U-17) обыграла команду Португалии Сборная Кыргызстана по футзалу (U-17) обыграла команду Португалии
Исламские игры. Сборная Кыргызстана в&nbsp;топ-15 медального зачета Исламские игры. Сборная Кыргызстана в топ-15 медального зачета
Бизнес
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
23 ноября, воскресенье
20:29
CAFA U-18 Women’s Championship. Кыргызстанки обыграли сборную Туркменистана CAFA U-18 Women’s Championship. Кыргызстанки обыграли с...
19:33
В Нарыне музыкально-драматическому театру вернули земельный участок
19:00
Афиша Бишкека на неделю: концерты, кино и выставки
18:53
Дело о беспорядках. Суд постановил отправить под арест троих фигурантов
18:09
Мирный план для Украины. В Европе подготовили свой вариант урегулирования