CAFA U-18 Women’s Championship. Кыргызстанки обыграли сборную Туркменистана

Сегодня сборная Кыргызстана обыграла команду Туркменистана на турнире CAFA U-18 Women’s Championship. Об этом сообщает Центральноазиатская футбольная ассоциация.

Матч закончился со счетом 1:0.

Единственный гол забила Сайкал Чыныбаева. Она же названа лучшим игроком матча.

В первом туре кыргызстанки обыграли Иран. 27 ноября наша команда, которая занимает первое место в турнирной таблице, встретится с Узбекистаном.

В CAFA U-18 Women’s Championship принимают участие сборные Кыргызстана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.