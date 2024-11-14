00:00
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Спорт

Две медали на международном турнире в Китае завоевали кыргызстанские бегуны

Две медали на международном турнире в Китае завоевали кыргызстанские бегуны. Соревнования стран Центральной Азии и КНР прошли в Урумчи. КР представляли четыре спортсмена.

Егор Побежимов занял первое место на дистанции 200 метров с результатом 22,06 секунды. На дистанции 800 метров третье место у Маргариты Юрченко (2 минуты 34,54 секунды).

Старший тренер по резерву и официальный представитель команды Кыргызстана Андрей Самоловов отметил, что из-за судейской ошибки не наградили Ивана Вабищевича, который занял второе место на дистанции 60 метров с барьерами с результатом 9,03 секунды.
Ссылка: https://24.kg/sport/311070/
просмотров: 2233
Версия для печати
Материалы по теме
Бегуны из Кыргызстана первые на Turkistan Marathon в Казахстане
Дисквалификация на Алматинском марафоне. Кыргызская сторона протест не подавала
Кыргызстанцы первые на Almaty marathon. Айнуску Калил кызы дисквалифицировали
В Бишкеке пройдет пятый полумарафон Snow Leopard Run — 2024
Борьба и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев
Кыргызстан и Китай начинают строительство автодороги Барскоон — Учтурфан — Аксу
Акылбек Жапаров прибыл с рабочим визитом в Урумчи
Футбол, ММА и спортивный фестиваль. Соревнования с участием кыргызстанцев
Женский футбол, ММА и бокс. Соревнования с участием кыргызстанцев
Чемпионат Центральной Азии по легкой атлетике. У кыргызстанцев четыре медали
Популярные новости
Отбор на&nbsp;ЧМ по&nbsp;футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде ОАЭ Отбор на ЧМ по футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде ОАЭ
Кыргызстанец стал чемпионом мира по&nbsp;ММА на&nbsp;турнире в&nbsp;Ташкенте Кыргызстанец стал чемпионом мира по ММА на турнире в Ташкенте
Турнир Panda Cup по&nbsp;футболу. Сборная Кыргызстана (U-20) уступила Австралии Турнир Panda Cup по футболу. Сборная Кыргызстана (U-20) уступила Австралии
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
23:39
Android-смартфоны будут запускать программы для Linux Android-смартфоны будут запускать программы для Linux
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов