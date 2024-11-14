Две медали на международном турнире в Китае завоевали кыргызстанские бегуны. Соревнования стран Центральной Азии и КНР прошли в Урумчи. КР представляли четыре спортсмена.

Егор Побежимов занял первое место на дистанции 200 метров с результатом 22,06 секунды. На дистанции 800 метров третье место у Маргариты Юрченко (2 минуты 34,54 секунды).

Старший тренер по резерву и официальный представитель команды Кыргызстана Андрей Самоловов отметил, что из-за судейской ошибки не наградили Ивана Вабищевича, который занял второе место на дистанции 60 метров с барьерами с результатом 9,03 секунды.