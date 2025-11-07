18:49
Спорт

Айбийке Уланбек кызы завоевала золото на чемпионате Азии по парадзюдо

Фото Федерации парадзюдо КР

Кыргызстанка Айбийке Уланбек кызы стала чемпионкой Азии по парадзюдо. Об этом 24.kg сообщила федерация этого вида спорта.

По ее данным, с 7 по 9 ноября в Астане проходит чемпионат Азии по парадзюдо (IBSA Judo Asian Championships). Член сборной команды Айбийке Уланбек кызы (J2, 52 килограмма) в своей весовой категории выиграла золотую медаль. Девушка сражалась с соперницами из Индии и Таиланда.

Федерация поздравляет девушку с победой и гордится ее достижением.

Справка 24.kg

Парадзюдо — это то же дзюдо, только адаптированное для людей с нарушениями зрения. Официальный паралимпийский вид спорта, где все правила дзюдо сохранены, но есть нюансы, чтобы спортсменам было безопасно и честно соревноваться. Например, спортсмены начинают поединок уже в захвате, чтобы исключить проблемы с ориентированием на татами. Кроме того, есть классификация по зрению: группы B1, B2, B3, но все соревнуются вместе.
