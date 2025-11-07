Айбийке Уланбек кызы завоевала золото на чемпионате Азии по парадзюдо

Кыргызстанка Айбийке Уланбек кызы стала чемпионкой Азии по парадзюдо. Об этом 24.kg сообщила федерация этого вида спорта.
По ее данным, с 7 по 9 ноября в Астане проходит чемпионат Азии по парадзюдо (IBSA Judo Asian Championships). Член сборной команды Айбийке Уланбек кызы (J2, 52 килограмма) в своей весовой категории выиграла золотую медаль. Девушка сражалась с соперницами из Индии и Таиланда.
Федерация поздравляет девушку с победой и гордится ее достижением.
Справка 24.kg
Парадзюдо — это то же дзюдо, только адаптированное для людей с нарушениями зрения. Официальный паралимпийский вид спорта, где все правила дзюдо сохранены, но есть нюансы, чтобы спортсменам было безопасно и честно соревноваться. Например, спортсмены начинают поединок уже в захвате, чтобы исключить проблемы с ориентированием на татами. Кроме того, есть классификация по зрению: группы B1, B2, B3, но все соревнуются вместе.