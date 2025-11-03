20:37
Спорт

Женская команда по футболу «Илбирс» стала чемпионом 2025 года

Накануне завершился чемпионат Кыргызской Республики по футболу среди женщин. Об этом сообщается на сайте КФС.

По его данным, турнир проходил в два круга и включал 14 туров.

В заключительном игровом дне состоялись два матча. В поединке за третье место встретились Футбольная академия имени А. Момунова (Ош) и команда «Юность» (город Майлуу-Суу). Игра завершилась вничью, и по итогам чемпионата бронзовые медали завоевала команда «Юность».

Во втором матче между досрочным чемпионом «Илбирс» и клубом «Азиягол-СИ» победу одержала команда «Азиягол-СИ» со счетом 2:1.

Таким образом, футболистки «Илбирса», обеспечившие себе чемпионство за тур до окончания сезона, подтвердили свой высокий уровень, продемонстрировав стабильную и уверенную игру на протяжении всего турнира.

Итоговое распределение призовых мест:

  • «Илбирс» — 39 очков (Бишкек);
  • «Азиягол-СИ» — 37 очков (Бишкек);
  • «Юность» — 26 очков (Майлуу-Суу).
