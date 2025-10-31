Лига вызова АФК. Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» вышел в четвертьфинал

Команды из Кыргызстана провели третьи матчи в рамках Лиги вызова Азиатской футбольной конфедерации. Об этом сообщила пресс-служба Кыргызской профессиональной футбольной лиги.

ФК «Абдыш-Ата» в группе А, матчи которой прошли в Бутане, сыграл вничью с «Паро» (Бутан).

Отметим, первые встречи — с туркменским «Алтын Асыром» и «Аль-Шабабом» из Омана — футболисты кантовского клуба поиграли. Они завершили выступление в Лиге вызова АФК.

«Мурас Юнайтед» в группе С, матчи которой прошли в Бишкеке, сыграл вничью (1:1) с «Аль-Араби» из Кувейта.

Ранее были ничья с «Регар ТадАЗом» из Таджикистана и победа над клубом «Аль-Сафа» (Ливан). Команда из КР заняла первое место в группе и прошла в 1/4 финала.

Отмечается, всего в групповом этапе принимают участие 12 клубов. В плей-офф из трех групп из зоны «Запад» выйдут четыре команды — три победителя и лучшая команда из занявших второе место.

Лига вызова Азиатской футбольной конфедерации — третий по силе клубный турнир в Азии.