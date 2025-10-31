23:17
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Спорт

Лига вызова АФК. Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» вышел в четвертьфинал

Команды из Кыргызстана провели третьи матчи в рамках Лиги вызова Азиатской футбольной конфедерации. Об этом сообщила пресс-служба Кыргызской профессиональной футбольной лиги.

ФК «Абдыш-Ата» в группе А, матчи которой прошли в Бутане, сыграл вничью с «Паро» (Бутан).

Отметим, первые встречи — с туркменским «Алтын Асыром» и «Аль-Шабабом» из Омана — футболисты кантовского клуба поиграли. Они завершили выступление в Лиге вызова АФК.

«Мурас Юнайтед» в группе С, матчи которой прошли в Бишкеке, сыграл вничью (1:1) с «Аль-Араби» из Кувейта.

Ранее были ничья с «Регар ТадАЗом» из Таджикистана и победа над клубом «Аль-Сафа» (Ливан). Команда из КР заняла первое место в группе и прошла в 1/4 финала.

Отмечается, всего в групповом этапе принимают участие 12 клубов. В плей-офф из трех групп из зоны «Запад» выйдут четыре команды — три победителя и лучшая команда из занявших второе место.

Лига вызова Азиатской футбольной конфедерации — третий по силе клубный турнир в Азии.
Ссылка: https://24.kg/sport/349344/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Манасе состоится международный футбольный турнир MANAS CUP
Молодежная сборная Кыргызстана сыграет матчи в Оше с командами трех стран
Лига вызова АФК. Футбольные клубы из Кыргызстана провели вторые матчи
В городе Ош пройдет международный турнир по футболу
Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами» до 2028 года
Женская сборная Кыргызстана по футболу не прошла в финальный раунд Кубка Азии
Нападающий футбольного клуба «Хан-Тенгри» умер во время матча в Казахстане
Отбор Кубка Азии (U-17). Футболистки Кыргызстана обыграли Узбекистан
Лионель Месси установил рекорд по голевым передачам в матчах за сборные
В Бишкеке стартовал отбор Кубка Азии (U-17) по женскому футболу
Популярные новости
Боксер Самат Абдырахманов (Самат Кыргыз) победил бойца из&nbsp;Зимбабве Боксер Самат Абдырахманов (Самат Кыргыз) победил бойца из Зимбабве
Определился соперник Акжола Махмудова на&nbsp;турнире по&nbsp;борьбе Лиги Поддубного Определился соперник Акжола Махмудова на турнире по борьбе Лиги Поддубного
Кыргызстанец Асан уулу Омурбек завоевал серебро чемпионата мира по&nbsp;борьбе (U-23) Кыргызстанец Асан уулу Омурбек завоевал серебро чемпионата мира по борьбе (U-23)
Лига вызова АФК. Футбольные клубы из&nbsp;Кыргызстана провели вторые матчи Лига вызова АФК. Футбольные клубы из Кыргызстана провели вторые матчи
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
31 октября, пятница
22:45
Ремонт дорог в Оше. Закрывается участок улицы Навои Ремонт дорог в Оше. Закрывается участок улицы Навои
22:27
Лига вызова АФК. Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» вышел в четвертьфинал
22:24
На «Интервидение-2026» от России предлагают отправить певицу Пелагею
22:03
Кыргызстанок насильно удерживали в Шымкенте. Полиция РК проверяет информацию
21:42
Дизайн-код Бишкека. Как оформлять фасады зданий, рассказали в Минстрое