Нападающий футбольного клуба «Хан-Тенгри» умер во время матча в Казахстане

Нападающий футбольного клуба «Хан-Тенгри» Диас Тулеу умер во время матча 25-го тура Первой лиги Казахстана против «Экибастуза» (4:0). Игра состоялась 16 октября, пишет «Спорт-Экспресс».

На 64-й минуте матча 19-летний форвард упал на газон без видимых причин. Его унесли с поля на носилках. Через некоторое время после матча пресс-служба Федерации футбола РК сообщила о смерти футболиста.

Диас Тулеу — воспитанник «Кайрата». Он перешел в «Хан-Тенгри» на правах свободного агента в апреле 2024 года. В этом сезоне на счету игрока 21 матч.