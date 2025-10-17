09:22
USD 87.45
EUR 101.96
RUB 1.11
Спорт

Нападающий футбольного клуба «Хан-Тенгри» умер во время матча в Казахстане

Фото футбольного клуба «Хан-Тенгри». Диас Тулеу

Нападающий футбольного клуба «Хан-Тенгри» Диас Тулеу умер во время матча 25-го тура Первой лиги Казахстана против «Экибастуза» (4:0). Игра состоялась 16 октября, пишет «Спорт-Экспресс».

На 64-й минуте матча 19-летний форвард упал на газон без видимых причин. Его унесли с поля на носилках. Через некоторое время после матча пресс-служба Федерации футбола РК сообщила о смерти футболиста.

Диас Тулеу — воспитанник «Кайрата». Он перешел в «Хан-Тенгри» на правах свободного агента в апреле 2024 года. В этом сезоне на счету игрока 21 матч.
Ссылка: https://24.kg/sport/347478/
просмотров: 493
Версия для печати
Материалы по теме
Отбор Кубка Азии (U-17). Футболистки Кыргызстана обыграли Узбекистан
Лионель Месси установил рекорд по голевым передачам в матчах за сборные
В Бишкеке стартовал отбор Кубка Азии (U-17) по женскому футболу
Ассоциацию футбола Узбекистана оштрафовали за подаренные игрокам авто
III Игры СНГ. Сборная Кыргызстана заняла шестое место в медальном зачете
Аяна Асамаликова принесла Кыргызстану золото на Играх СНГ
Во время матча болельщики вывесили плакат в память об Айсулуу Мукашевой
Лига чемпионов. «Реал Мадрид» полностью выкупил отель InterContinental в Алматы
В Москве впервые создана мусульманская футбольная лига
Турция отказалась от спора с Германией, что донер-кебаб — традиционное блюдо
Популярные новости
Сформирован новый тренерский штаб сборной&nbsp;КР по&nbsp;греко-римской борьбе Сформирован новый тренерский штаб сборной КР по греко-римской борьбе
Посол Кыргызстана вывел международную сборную к&nbsp;победе на&nbsp;Кубке ООН Посол Кыргызстана вывел международную сборную к победе на Кубке ООН
Определены кыргызстанцы, которые получат олимпийские стипендии (список) Определены кыргызстанцы, которые получат олимпийские стипендии (список)
Национальная сборная Кыргызстана отправилась на&nbsp;III Азиатские юношеские игры Национальная сборная Кыргызстана отправилась на III Азиатские юношеские игры
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; временно ограничат движение автомобилей В международном аэропорту «Манас» временно ограничат движение автомобилей
Как номер телефона может стать вашим личным брендом Как номер телефона может стать вашим личным брендом
Сбой у&nbsp;провайдера: оплата услуг &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно недоступна Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна
Фонд &laquo;Ильшат&raquo; построил в&nbsp;Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
17 октября, пятница
09:10
Слушания по ГЭС «Камбар-Ата-1». Эксперты о критических недостатках проекта Слушания по ГЭС «Камбар-Ата-1». Эксперты о критических...
09:08
Цифровизацию скорой помощи обсудили в Центре экстренной медицины Бишкека
08:55
Нападающий футбольного клуба «Хан-Тенгри» умер во время матча в Казахстане
08:44
Оценку рисков по фактам семейного насилия закрепили в законе
08:26
Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии
16 октября, четверг
23:35
Угроза приватности. Отраженные сигналы Wi-Fi позволяют идентифицировать человека