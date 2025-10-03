18:28
Спорт

Во время матча болельщики вывесили плакат в память об Айсулуу Мукашевой

Фото из социальных сетей. Во время матча болельщики вывесили плакат в память об Айсулуу Мукашевой

Во время матча между футбольными клубами «Дордой» и «Мурас Юнайтед» болельщики вывесили плакат, посвященный памяти Айсулуу Мукашевой. Фото с этим моментом распространилось в соцсетях.

Плакат появился на трибуне в ходе игры и стал заметным жестом памяти — многие комментаторы отметили, что он напомнил всем о трагической судьбе девушки.

Жительница Каракола 2008 года рождения пропала 27 сентября. Ее тело нашли возле села Жел-Арык. Девушку изнасиловали и задушили. Подозреваемый — ранее судимый мужчина 1984 года рождения — задержан в Бишкеке. 
Ссылка: https://24.kg/sport/345883/
просмотров: 2448
