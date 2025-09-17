Кыргызстанка Нурзат Нуртаева поборется за бронзу чемпионата мира

В Загребе (Хорватия) продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе. Об этом сообщается на сайте UWW.
Сегодня стартовали кыргызстанки Мээрим Жуманазарова (до 68 килограммов) и Нурзат Нуртаева (до 72 килограммов).
Нурзат Нуртаева победила Жамилю Бакбергенову из Казахстана и Александру Глэйд из США, но затем уступила Алле Белинской из Украины.
Соперница кыргызстанки в схватке за бронзовую медаль еще не известна.
Встреча пройдет 18 сентября.
Серебряная призерка Олимпийских игр 2024 года Мээрим Жуманазарова уступила в 1/4 финала и завершила выступление на турнире.
Напомним, сегодня Айпери Медет кызы поборется за золото чемпионата мира.