Айпери Медет кызы вышла в финал чемпионата мира в Хорватии

Айпери Медет кызы вышла в финал чемпионата мира по спортивной борьбе в Хорватии. Об этом сообщается на сайте UWW.

Она выступает в весовой категории до 76 килограммов и стартовала со стадии 1/8 финала, где досрочно победила 19-летнюю чемпионку Европы (U-23) из Турции Элмиру Ясин.

В четвертьфинале Медет кызы встретилась на ковре с действующей чемпионкой Панамерики из США Кэйли Рене Уэлкер. Кыргызстанка уступала в счете 2:3, но смогла вырвать победу за 10 секунд до конца схватки.

В поединке за выход в финал Медет кызы встретилась на ковре с действующей чемпионкой Европы из Украины Анастасией Алпеевой. По итогам 6 минут схватки кыргызстанка одержала победу и вышла в финал.

В решающем поединке за золотую медаль Медет кызы будет бороться против Генесис Росангела Валдез (Эквадор). Эта схватка пройдет 17 сентября.

Напомним, Кыргызстанец Бекзат Алмаз уулу завоевал серебряную медаль чемпионата мира по вольной борьбе в Хорватии.