22:53
USD 87.45
EUR 103.16
RUB 1.06
Спорт

Айпери Медет кызы вышла в финал чемпионата мира в Хорватии

Айпери Медет кызы вышла в финал чемпионата мира по спортивной борьбе в Хорватии. Об этом сообщается на сайте UWW.

Она выступает в весовой категории до 76 килограммов и стартовала со стадии 1/8 финала, где досрочно победила 19-летнюю чемпионку Европы (U-23) из Турции Элмиру Ясин.

В четвертьфинале Медет кызы встретилась на ковре с действующей чемпионкой Панамерики из США Кэйли Рене Уэлкер. Кыргызстанка уступала в счете 2:3, но смогла вырвать победу за 10 секунд до конца схватки.

В поединке за выход в финал Медет кызы встретилась на ковре с действующей чемпионкой Европы из Украины Анастасией Алпеевой. По итогам 6 минут схватки кыргызстанка одержала победу и вышла в финал.

В решающем поединке за золотую медаль Медет кызы будет бороться против Генесис Росангела Валдез (Эквадор). Эта схватка пройдет 17 сентября.

Напомним, Кыргызстанец Бекзат Алмаз уулу завоевал серебряную медаль чемпионата мира по вольной борьбе в Хорватии. 
Ссылка: https://24.kg/sport/343776/
просмотров: 50
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Бекзат Алмаз уулу завоевал серебро чемпионата мира по борьбе
Бекзат Алмаз уулу вышел в финал чемпионата мира по борьбе в Хорватии
Эрназар Акматалиев — бронзовый призер чемпионата мира по борьбе в Хорватии
Орозобек Токтомамбетов на чемпионате мира по борьбе стартовал с победы
Бекзат Алмаз уулу одержал вторую победу на чемпионате мира по борьбе в Хорватии
У Эрназара Акматалиева появился шанс завоевать бронзу чемпионата мира по борьбе
Эрназар Акматалиев стартовал с победы на чемпионате мира по борьбе
Чемпионат мира по борьбе (U 20). Кыргызстанец Жанторо Мирзалиев вышел в финал
Чемпионат мира по борьбе (U 20). Кайыркуль Шаршебаева завоевала бронзу
Жанторо Мирзалиев вышел в полуфинал молодежного чемпионата мира по борьбе
Популярные новости
История русской девушки-улакчи из&nbsp;Орловки покорила соцсети История русской девушки-улакчи из Орловки покорила соцсети
Криштиану Роналду получил награду &laquo;Лучший футболист всех времен&raquo; Криштиану Роналду получил награду «Лучший футболист всех времен»
Чемпионат мира по&nbsp;борьбе: как выступают члены сборной Кыргызстана Чемпионат мира по борьбе: как выступают члены сборной Кыргызстана
Эрназар Акматалиев стартовал с&nbsp;победы на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;борьбе Эрназар Акматалиев стартовал с победы на чемпионате мира по борьбе
Бизнес
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Смартфоны HONOR с&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store: рюкзак, термос и&nbsp;не&nbsp;только Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только
Выгодная акция от&nbsp;MegaPay для предпринимателей южного региона Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона
Аламединский филиал &laquo;Айыл Банка&raquo; переехал в&nbsp;новый офис Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис
16 сентября, вторник
22:48
Айпери Медет кызы вышла в финал чемпионата мира в Хорватии Айпери Медет кызы вышла в финал чемпионата мира в Хорва...
22:44
Золото обновило рекорд, подорожав выше $3 тысяч 735 за унцию
22:18
В Астане прошла специальная сессия по защите религиозных объектов под эгидой ООН
22:00
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
21:47
Экс-президент США Байден испытывает финансовые трудности и ведет скромную жизнь