Лига вызова АФК. «Мурас Юнайтед» сыграет в Бишкеке, «Абдыш-Ата» — в Бутане

В Бишкеке 25-31 октября пройдут игры группового этапа Лиги вызова АФК. Об этом сообщила пресс-служба Кыргызской профессиональной футбольной лиги.

На стадионе имени Долона Омурзакова пройдут шесть матчей группы С, в которых сыграют команды из Таджикистана, Ливана, Кувейта и Кыргызстана.

Клуб «Абдыш-Ата» свои матчи группового раунда проведет в Тхимпху (Бутан).

  • Группа А: «Алтын-Асыр» (Туркменистан), «Аль-Шабаб» (Оман), «Паро» (Бутан), «Абдыш-Ата» (Кыргызстан).
  • Группа С: «Регар-ТадАЗ» (Таджикистан), «Сафа» (Ливан), «Аль-Араби» (Кувейт), «Мурас Юнайтед» (Кыргызстан).

Отмечается, всего в групповом этапе примут участие 20 клубов. В плей-офф из трех групп из зоны «Запад» выйдут четыре команды — три победителя и лучшая команда из занявших второе место.

Лига вызова Азиатской футбольной конфедерации — третий по силе клубный турнир в Азии.
