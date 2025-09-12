Команды из Бишкека заняли призовые места по пляжному волейболу на Иссык-Куле

Команды из Бишкека успешно выступили на XXIV Международных Иссык-Кульских спортивных играх стран СНГ и ШОС, которые проходят под девизом «Азия – регион содружества и мира». Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Мужская команда столицы завоевала 1-е место в соревнованиях по пляжному волейболу. Среди девушек до 35 лет сборная Бишкека заняла 2-е место, а воспитанники СДЮШОР СИ столицы стали третьими в турнире.

В состязаниях приняли участие девять команд из Китая, России и стран ближнего зарубежья.