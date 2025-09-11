Алайская команда выиграла турнир по кок-бору в честь 225-летия Алымбека датки

В Алайском районе состоялся финальный матч областного турнира по кок-бору, посвященного 225-летию Алымбека датки. В решающей встрече команда «Алай-1» обыграла соперников из Кара-Кульджи со счетом 3:2 и завоевала чемпионский титул.
На мероприятии присутствовал полпред президента в Ошской области Эльчибек Джантаев. Он поздравил участников и вручил призы победителям.
В соревновании участвовали восемь команд. Итоги турнира:
- 1-е место: «Алай-1» — 600 тысяч сомов;
- 2-е место: Кара-Кульджа — 400 тысяч сомов;
- 3-е место: Узген — 200 тысяч сомов;
- 4-е место: Ноокат — 100 тысяч сомов.
Оставшиеся команды получили по 50 тысяч сомов.