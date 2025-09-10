Кубок Азии по футболу (U 23). Стали известны все участники финального раунда

Определились все участники финальной стадии Кубка Азии среди олимпийских сборных (U-23), которая пройдет 7-25 января 2026 года в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте Азиатской конфедерации футбола.

Читайте по теме Бишкек ликует: сборная Кыргызстана разгромила Шри-Ланку. Как это было

В отборочном турнире приняли участие 44 команды, разделенные на 11 групп. В финальный этап прошли 16 команд – победители групп и четыре лучшие команды среди занявших вторые места.

За Кубок Азии сыграют Иордания, Япония, Вьетнам, Австралия, Кыргызстан, Таиланд, Ирак, Катар, Иран, Республика Корея, Сирия, Китай, Узбекистан, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты и хозяева турнира Саудовская Аравия.

В октябре пройдет жеребьевка: команды разделят на четыре группы.

Отметим, сборная Кыргызстана (U-23) пробилась в финальную стадию Кубка Азии впервые.