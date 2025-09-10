Бишкек ликует: сборная Кыргызстана разгромила Шри-Ланку. Как это было

Барабаны, флаги и кричалки. Свыше 10 тысяч проданных билетов — вчера вечером стадион имени Долона Омурзакова был переполнен, болельщики приходили семьями, друзьями, молодежными компаниями.

Атмосфера накалялась с каждой минутой, а когда сборная Кыргызстана забила первый мяч, трибуны просто взорвались: люди кричали, свистели, размахивали флагами.

Матч против сборной Шри-Ланки стал настоящим праздником футбола. Наши парни доминировали с первых минут, в итоге доведя счет до 6:0. Дважды отличился Марлен Мурзахматов, забили Кими Мерк, Християн Браузман, Эрбол Абдужапаров и Саид Дациев.

На трибунах царил восторг. «Дааа! Молодцы! Это наши герои!» — кричала группа школьников на восточной трибуне, размахивая флагами.

«Я сижу с мужем и сыном — вся семья на ногах, эмоции зашкаливают!» — делилась болельщица с южного сектора.

На матче присутствовали высокие гости. Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вместе с трибунами болели за команду до последнего.

Финальный свисток и счет 6:0 вызвали взрыв эмоций: люди обнимались с незнакомыми соседями, прыгали, размахивали флагами. На поле игроки поздравляли друг друга, а капитан сборной подошел к трибунам и поднял вверх руки, принимая овации.

«Это невероятно! Мы ждали этого момента», — делились впечатлениями зрители.

Финальный аккорд вечера — залп салютов, который озарил ночное небо над центральным стадионом. Болельщики еще долго не расходились, фотографировались и делились эмоциями.

«Эти ребята подарили нам праздник! Улицы Бишкека сегодня будут праздновать вместе с нами», — говорили фанаты.

Сборная КР завершила отборочный этап с семью очками, заняв первое место в группе Е. В январе парней ждет финальная стадия Кубка Азии U-23 в Саудовской Аравии.

Эта победа показала: футбол в Кыргызстане — это не просто игра, это энергия народа, национальная гордость и настоящий праздник для всей страны.