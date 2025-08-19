17:15
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
Спорт

Кыргызстанцы завоевали две медали на турнире по парадзюдо в Египте

Фото Федерации пара дзюдо Кыргызстана

Кыргызстанцы завоевали две медали по парадзюдо на турнире IBSA JUDO GRAND PRIX. Об этом сообщила Федерация парадзюдо Кыргызстана в социальных сетях.

Фердауза Убарикова и Уланбек кызы Айбике, участвовавшие в соревнованиях в весовой категории до 52 килограммов, завоевали бронзовые медали.

Турнир проходил 18-19 августа в египетском городе Гиза.

Стоит отметить, что соревнования IBSA JUDO Grand Prix являются важными этапами на пути к Паралимпийским играм, где атлеты набирают необходимые рейтинговые очки и проходят официальную классификацию.
Ссылка: https://24.kg/sport/340179/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанские дзюдоисты примут участие в чемпионате мира среди кадетов
Кыргызстанка завоевала бронзу на чемпионате мира по парадзюдо
Кыргызстанка Фердауза Убарикова стала второй на чемпионате мира по парадзюдо
Чемпионат Азии по дзюдо. Кыргызстанец Эмирхан Жолдошказиев завоевал бронзу
Дзюдоисты из Кыргызстана завоевали две медали Кубка Европы
Определились чемпионы Кыргызстана по дзюдо
Кыргызстанка Валерия Бирило завоевала золото на Сурдлимпийских играх по дзюдо
Кыргызстанцы завоевали три медали на турнире по парадзюдо в Астане
Кыргызстанец завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по дзюдо среди мастеров
Бишкекские дзюдоисты завоевали пять медалей на международном турнире в США
Популярные новости
14-летний кыргызстанец Баястан Сыдыков стал сенсацией на&nbsp;шахматном турнире 14-летний кыргызстанец Баястан Сыдыков стал сенсацией на шахматном турнире
Экс-главный тренер&nbsp;КР по&nbsp;греко-римской борьбе будет тренировать сборную Египта Экс-главный тренер КР по греко-римской борьбе будет тренировать сборную Египта
Новый рекорд по&nbsp;заплывам: кыргызстанец преодолел озеро Сары-Челек Новый рекорд по заплывам: кыргызстанец преодолел озеро Сары-Челек
Кыргызстанец Адилет Акылбеков вышел в&nbsp;финал чемпионата мира по&nbsp;борьбе Кыргызстанец Адилет Акылбеков вышел в финал чемпионата мира по борьбе
Бизнес
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
Цифровые решения &laquo;МПЦ&raquo; на&nbsp;Кыргызско-Российском экономическом форуме Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
19 августа, вторник
17:04
Кыргызстан получил более 1,2 тысячи тонн продовольственной помощи из России Кыргызстан получил более 1,2 тысячи тонн продовольствен...
16:32
В Бишкеке и Чуйской области ограничат движение в связи с визитом президента РК
16:19
Антисанитария. В городе Ош в точке фастфуда отключили свет и воду
16:01
Кыргызстанцы завоевали две медали на турнире по парадзюдо в Египте
15:47
В Ошской области задержан подозреваемый в похищении 10-летней девочки