Кыргызстанцы завоевали две медали на турнире по парадзюдо в Египте

Кыргызстанцы завоевали две медали по парадзюдо на турнире IBSA JUDO GRAND PRIX. Об этом сообщила Федерация парадзюдо Кыргызстана в социальных сетях.

Фердауза Убарикова и Уланбек кызы Айбике, участвовавшие в соревнованиях в весовой категории до 52 килограммов, завоевали бронзовые медали.

Турнир проходил 18-19 августа в египетском городе Гиза.

Стоит отметить, что соревнования IBSA JUDO Grand Prix являются важными этапами на пути к Паралимпийским играм, где атлеты набирают необходимые рейтинговые очки и проходят официальную классификацию.