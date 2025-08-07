Юная кыргызстанка завоевала золото на чемпионате мира по шахматам в США

Эдиса Бердибаева завоевала золото на чемпионате мира по шахматам в США. Об этом сообщил Кыргызский шахматный союз.

По его данным, мероприятие прошло в Вашингтоне с 2 по 7 августа среди школьных команд.

«В соревнованиях приняли участие 286 юных шахматистов из 48 стран, представлявших 55 школьных команд со всего мира. Кыргызстан представляла команда школы-гимназии № 11 города Каракол, которая отобралась победив отборочный турнир среди школьных команд Кыргызстана. По итогам 8 туров команда одержала 2 победы, 4 ничьи и 2 поражения, набрав 8 матчевых очков. В результате — Кыргызстан получил 28-е место среди 55 команд. Особую гордость вызвало выступление кандидатки в мастера спорта Эдисы Бердибаевой на третьей доске. Она выиграла все 8 партий из 8 возможных и заняла первое место в индивидуальном зачете на своей доске, завоевав золотую медаль!»

Состав команды Кыргызстана: