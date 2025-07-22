Футбольные клубы и академии получат льготы по тарифу на электроэнергию

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление о среднесрочной тарифной политике на электроэнергию на 2025-2030 годы. Нововведение направлено на поддержку развития физической культуры и спорта в стране.

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Согласно документу, в перечень категорий, имеющих право на особые тарифные условия, включены футбольные учреждения и организации. Льготы распространяются на:

профессиональные футбольные клубы, аккредитованные в Кыргызском футбольном союзе (КФС) и соответствующие всем требованиям клубного лицензирования;

футбольные академии, также аккредитованные в КФС, соответствующие международной системе рейтинга FIFA и/или AFC.

Постановление вступит в силу через 15 дней.