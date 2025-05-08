Лига чемпионов УЕФА. В финале сыграют «Интер» и «ПСЖ»

Состоялись вторые матчи полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футболу. Об этом сообщается на сайте организации.
Итальянский «Интер» на своем поле 6 мая обыграл испанскую «Барселону» — 4:3.
После счета 3:3 в дополнительное время решающий гол забил Давиде Фраттези.
Накануне сыграли парижский «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу французского клуба. Голы забили Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Ответный мяч отправил в ворота Букайо Сака.
По сумме двух матчей в финал, который запланирован на 31 мая, вышли «Интер» и «ПСЖ».
Ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.