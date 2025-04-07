В Бишкеке прошел шахматный турнир с призовым фондом в 300 тысяч сомов

В Бишкеке 6 апреля прошел шахматный турнир N-Group Chess Cup 2025 для любителей. Об этом 24.kg сообщили организаторы.
Соревнования проходили в формате командного блиц-турнира в трех категориях. В турнире, помимо шахматистов-спортсменов, также приняли участие блогеры, журналисты, общественные деятели и представители строительных компаний.
По словам организаторов, главной целью соревнований стали популяризация игры в шахматы и привлечение внимания к интеллектуальному спорту для подрастающего поколения.
В турнире, который длился около пяти часов, приняли участие более 100 человек.