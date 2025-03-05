В футболе вводят новые правила для вратарей

Со следующего сезона 2025/2026 в футболе начнут действовать новые правила для вратарей. Об этом уведомляет Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).
Теперь арбитры, прежде практически не обращавшие внимание на то, сколько времени вратари удерживают мяч, будут обязаны контролировать введенный восьмисекундный лимит посредством обратного отсчета времени с помощью руки. В случае если нарушение все-таки будет допущено, наказанием станет угловой, ранее в качестве санкции за несоблюдение правил никогда не применявшийся.
Ранее в IFAB заявляли, что судьи стали неохотно соблюдать правило шести секунд, поскольку наказание является слишком большим преимуществом, так как вероятность забить гол высока. При этом в организации уверены, что длительное удержание мяча вратарем является несправедливой тактикой, ведь голкипера невозможно атаковать, когда он контролирует мяч.
Исследования показали, что вратарю требуется менее шести секунд, чтобы ввести мяч в игру при тактике быстрой контратаки; шесть-восемь секунд, когда вратарь пытается выпустить мяч, но не может сделать это по ряду веских причин; более 20 секунд, когда вратарь тянет время.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) — это структура, отвечающая за разработку и внедрение правил футбола.