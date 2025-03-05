Со следующего сезона 2025/2026 в футболе начнут действовать новые правила для вратарей. Об этом уведомляет Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

Фото иллюстративное. В футболе вводят новые правила для вратарей

Теперь арбитры, прежде практически не обращавшие внимание на то, сколько времени вратари удерживают мяч, будут обязаны контролировать введенный восьмисекундный лимит посредством обратного отсчета времени с помощью руки. В случае если нарушение все-таки будет допущено, наказанием станет угловой, ранее в качестве санкции за несоблюдение правил никогда не применявшийся.

Ранее в IFAB заявляли, что судьи стали неохотно соблюдать правило шести секунд, поскольку наказание является слишком большим преимуществом, так как вероятность забить гол высока. При этом в организации уверены, что длительное удержание мяча вратарем является несправедливой тактикой, ведь голкипера невозможно атаковать, когда он контролирует мяч.

Исследования показали, что вратарю требуется менее шести секунд, чтобы ввести мяч в игру при тактике быстрой контратаки; шесть-восемь секунд, когда вратарь пытается выпустить мяч, но не может сделать это по ряду веских причин; более 20 секунд, когда вратарь тянет время.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) — это структура, отвечающая за разработку и внедрение правил футбола.