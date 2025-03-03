Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе стала третьей на турнире в Албании

В Тиране завершился рейтинговый турнир по спортивной борьбе. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе стала третьей в общекомандном зачете.

Раззак Бейшекеев (до 67 килограммов) и Ырыскелди Максатбек уулу (до 77 килограммов) выиграли золотые медали, Доолотбек Чойбеков (до 63 килограммов) — серебро.

Баяман Апилов (до 63 килограммов) и Ырыскелди Хамзаев (до 72 килограммов) заняли третье место.

Напомним, борцы вольного стиля завоевали серебро и две бронзы. Еще одна медаль — серебряная — у Айпери Медет кызы.