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Спорт

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе стала третьей на турнире в Албании

В Тиране завершился рейтинговый турнир по спортивной борьбе. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе стала третьей в общекомандном зачете.

Раззак Бейшекеев (до 67 килограммов) и Ырыскелди Максатбек уулу (до 77 килограммов) выиграли золотые медали, Доолотбек Чойбеков (до 63 килограммов) — серебро.

Баяман Апилов (до 63 килограммов) и Ырыскелди Хамзаев (до 72 килограммов) заняли третье место.

Напомним, борцы вольного стиля завоевали серебро и две бронзы. Еще одна медаль — серебряная — у Айпери Медет кызы.
Ссылка: https://24.kg/sport/321544/
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