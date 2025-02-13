«Стальной» Булатик. Антонина Шевченко показала видео с шестимесячным сыном

Кыргызстанка Антонина Шевченко, представительница муай-тай и смешанных единоборств, в соцсетях показала видео с сыном.

«Стальной» Булатик Шевченко, шесть месяцев. Упражнение тележка», — написала она под роликом.

Напомним, Антонина Шевченко стала мамой в сентябре прошлого года. Сына назвали Булат-Лео.

Антонина Шевченко — профессиональная спортсменка из Кыргызстана, выступающая в смешанных единоборствах и муай-тай. В ночь на 10 июля 2024-го в рамках турнира UFC Vegas 58 она победила опытную американку Кортни Кейси. После этого спортсменка посвятила себя карьере пилота.