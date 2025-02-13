18:16
USD 87.45
EUR 91.06
RUB 0.95
Спорт

Азиада. Сборная Кыргызстана по биатлону заняла шестое место в эстафете

Сборная Кыргызстана по биатлону заняла шестое место на зимних Азиатских играх в Харбине (Китай). Об этом сообщается на сайте соревнований.

КР представляли Артур Сапарбеков, Элдар Кадыров, Муса Рахманберди уулу и Нурислам Жумалиев.

Наша команда завершила дистанцию за 1 час 47 минут 29 секунд.

Победителями стали представители Японии, второе место у Казахстана. Бронзу завоевали спортсмены из КНР.

Напомним, в Китае 7-14 февраля проходят IX зимние Азиатские игры. Сборная Кыргызстана представлена в состязаниях по биатлону, лыжам, фигурному катанию, хоккею и керлингу. 
Ссылка: https://24.kg/sport/319863/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею крупно проиграла корейцам в четвертьфинале
Азиада. Кыргызстанцы в топ-10 в турнире по керлингу среди смешанных пар
Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею сыграет в четвертьфинале с Гонконгом
Азиада. Лыжники из Кыргызстана начнут борьбу за медали 8 февраля
Азиада. Сборная Кыргызстана по керлингу завершила выступление в смешанных парах
Азиада. У сборной Кыргызстана по керлингу пока одна победа и два проигрыша
Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила команду Бахрейна со счетом 29:0
Азиада. С кем сыграет сборная Кыргызстана по керлингу
Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею обыграла команду Кувейта
Азиада. Флаг Кыргызстана на открытии понесет хоккеист Мамед Сейфулов
Популярные новости
Азиада. Сборная Кыргызстана по&nbsp;хоккею крупно проиграла корейцам в&nbsp;четвертьфинале Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею крупно проиграла корейцам в четвертьфинале
Азиада. Сборная Кыргызстана по&nbsp;хоккею сыграет в&nbsp;четвертьфинале с&nbsp;Гонконгом Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею сыграет в четвертьфинале с Гонконгом
Азиада. Кыргызстанцы в&nbsp;топ-10&nbsp;в турнире по&nbsp;керлингу среди смешанных пар Азиада. Кыргызстанцы в топ-10 в турнире по керлингу среди смешанных пар
Дастан Сатпаев стал первым казахстанцем в&nbsp;футбольном клубе &laquo;Челси&raquo; Дастан Сатпаев стал первым казахстанцем в футбольном клубе «Челси»
Бизнес
Судьбоносные 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; как нельзя вовремя! Судьбоносные 10 миллионов сомов от «Мой О!» как нельзя вовремя!
MegaPay: NFC-платежи с&nbsp;удобными аксессуарами и&nbsp;бесплатные NFC-стикеры! MegaPay: NFC-платежи с удобными аксессуарами и бесплатные NFC-стикеры!
Конгресс &laquo;Гидроэнергетика. Центральная Азия и&nbsp;Каспий&raquo; пройдет в&nbsp;Бишкеке Конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» пройдет в Бишкеке
Смотри Кубок Азии по&nbsp;футболу U&nbsp;20&nbsp;на MegaTV! Смотри Кубок Азии по футболу U 20 на MegaTV!
13 февраля, четверг
18:06
При законном нахождении в России препятствий для приема детей в школу нет При законном нахождении в России препятствий для приема...
18:02
Судьбоносные 10 миллионов сомов от «Мой О!» как нельзя вовремя!
18:01
Садыр Жапаров встретился с генсеком ОДКБ. Что обсуждали
17:59
Инвестиции, энергетика, строительство. О главных направлениях работы кабмина
17:48
Нашли лежащим на диване. В Бишкеке скончался известный журналист Нарын Айып