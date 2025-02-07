Азиада. Сборная Кыргызстана по керлингу завершила выступление в смешанных парах

Сборная Кыргызстана по керлингу в турнире смешанных пар не вышла в следующий раунд на зимних Азиатских играх в КНР. Об этом сообщается на сайте Игр.

Исхак Абыкеев и Керемет Асанбаева заняли четвертое место в группе с одной победой и четырьмя проигрышами.

Отметим, 9 февраля стартует турнир среди мужских сборных, где будет и команда КР.

Напомним, в КНР 7–14 февраля пройдут IX зимние Азиатские игры. Сборная Кыргызстана будет представлена в состязаниях по биатлону, горнолыжному спорту, фигурному катанию, хоккею и керлингу.