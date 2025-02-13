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Спорт

Сборная Кыргызстана проиграла Ирану на женском чемпионате CAFA по футзалу

Женская сборная Кыргызстана проиграла команде Ирана в третьем туре чемпионата Центральноазиатской футбольной ассоциации в Душанбе. Об этом сообщила CAFA в соцсетях.

Матч завершился со счетом 0:10.

Напомним, ранее кыргызстанки сыграли в ничью с соперницами из Туркменистана и были сильнее представительниц Таджикистана.

После третьего игрового дня наша команда занимает третье место.

16 февраля она встречается с командой Узбекистана.

В чемпионате CAFA-2025 принимают участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.
Ссылка: https://24.kg/sport/319761/
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