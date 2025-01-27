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Спорт

Сборная команда Кыргызстана по футболу (U-20) проиграла молодежке «Барселоны»

Молодежный состав «Барселоны» обыграл команду Кыргызстана по футболу (U-20). Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Матч закончился со счетом 4:0.

Напомним, ранее президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев пришел поддержать спортсменов молодежной сборной КР (U-20). Капитаном команды из Кыргызстана является его сын — Эмир-Хан Кыдыршаев.

Отечественная команда находилась на сборах в Аликанте в рамках подготовки к финальной стадии Кубка Азии, который стартует в феврале в Китае.
Ссылка: https://24.kg/sport/318078/
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