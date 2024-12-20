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Спорт

В Кыргызстане утверждена Национальная программа развития футбола до 2034 года

Президент Садыр Жапаров подписал указ об утверждении Национальной программы развития футбола на 2024-2034 годы.

Документ направлен на дальнейшее развитие футбольной инфраструктуры и поддержку спортивного потенциала страны.

Согласно указу, утверждены программа и план мероприятий, бюджет на ее реализацию и матрица индикаторов для мониторинга и оценки. Государственные органы, местные власти и Кыргызский футбольный союз будут обеспечивать выполнение мероприятий в установленные сроки. Они будут ежегодно разрабатывать и выполнять рабочие планы, а отчеты о ходе реализации программы будут направляться в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Цель программы — вывести кыргызский футбол на новый уровень и создать условия для успешного выступления спортсменов на международных аренах.

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Отметим, что президентом Кыргызского футбольного союза (КФС) является Камчыбек Ташиев. Он избран 19 февраля этого года на внеочередном конгрессе КФС.  Позднее президент Садыр Жапаров в одном из интервью рассказал, что именно он предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить КФС.

В последнем рейтинге ФИФА, опубликованном 28 ноября, национальная сборная Кыргызстана по футболу занимает 107-е место из 210 сборных. В рейтинге лидируют Аргентина, Франция и Испания. Из стран Центральной Азии сборная Узбекистана занимает 58-е место, Таджикистан — 104-е, а Казахстан — 110-е.
Ссылка: https://24.kg/sport/314879/
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