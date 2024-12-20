В Кыргызстане утверждена Национальная программа развития футбола до 2034 года

Президент Садыр Жапаров подписал указ об утверждении Национальной программы развития футбола на 2024-2034 годы.
Документ направлен на дальнейшее развитие футбольной инфраструктуры и поддержку спортивного потенциала страны.
Согласно указу, утверждены программа и план мероприятий, бюджет на ее реализацию и матрица индикаторов для мониторинга и оценки. Государственные органы, местные власти и Кыргызский футбольный союз будут обеспечивать выполнение мероприятий в установленные сроки. Они будут ежегодно разрабатывать и выполнять рабочие планы, а отчеты о ходе реализации программы будут направляться в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.
Цель программы — вывести кыргызский футбол на новый уровень и создать условия для успешного выступления спортсменов на международных аренах.
Отметим, что президентом Кыргызского футбольного союза (КФС) является Камчыбек Ташиев. Он избран 19 февраля этого года на внеочередном конгрессе КФС. Позднее президент Садыр Жапаров в одном из интервью рассказал, что именно он предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить КФС.
В последнем рейтинге ФИФА, опубликованном 28 ноября, национальная сборная Кыргызстана по футболу занимает 107-е место из 210 сборных. В рейтинге лидируют Аргентина, Франция и Испания. Из стран Центральной Азии сборная Узбекистана занимает 58-е место, Таджикистан — 104-е, а Казахстан — 110-е.