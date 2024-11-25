Определились чемпионы Кыргызстана по боксу

В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по боксу. Об этом сообщает boxingkyrgyzstan в Instagram.
В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов.
Победители среди женщин:
- 50 килограммов: Алия Саалыева (Чуйская область);
- 54 килограмма: Милана Шихшабекова (Чуйская область);
- 57 килограммов: Мираида Ташполотова (Джалал-Абад);
- 60 килограммов: Аделя Асылбек кызы (Чуйская область);
- 70 килограммов: Зарина Асанова (Баткенская область).
Победители среди мужчин:
- 48 килограммов: Асылбек Аманкул уулу (Иссык-Кульская область);
- 51 килограмм: Анваржон Ходжиев (Бишкек);
- 54 килограмма: Зафарбек Камалов (Джалал-Абад);
- 57 килограммов: Санжай Сейдакматов (Бишкек);
- 60 килограммов: Рыспек Бектенов (Бишкек);
- 63,5 килограмма: Омар Ливаза (Чуйская область);
- 67 килограммов: Алмаз Орозбеков («РСК»);
- 71 килограмм: Элдар Турдубаев (Джалал-Абад);
- 75 килограммов: Ислам Тургунов (Ош);
- 80 килограммов: Омурбек Бекжигит уулу (Бишкек);
- 86 килограммов: Эркин Адылбек уулу (Бишкек);
- 92 килограмма: Бакыт Токтосун уулу (Бишкек);
- свыше 92 килограммов: Мырзакир Кошалиев («РСК»).