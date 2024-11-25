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Спорт

Определились чемпионы Кыргызстана по боксу

В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по боксу. Об этом сообщает boxingkyrgyzstan в Instagram.

В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов.

Победители среди женщин:

  • 50 килограммов: Алия Саалыева (Чуйская область);
  • 54 килограмма: Милана Шихшабекова (Чуйская область);
  • 57 килограммов: Мираида Ташполотова (Джалал-Абад);
  • 60 килограммов: Аделя Асылбек кызы (Чуйская область);
  • 70 килограммов: Зарина Асанова (Баткенская область).

Победители среди мужчин:

  • 48 килограммов: Асылбек Аманкул уулу (Иссык-Кульская область);
  • 51 килограмм: Анваржон Ходжиев (Бишкек);
  • 54 килограмма: Зафарбек Камалов (Джалал-Абад);
  • 57 килограммов: Санжай Сейдакматов (Бишкек);
  • 60 килограммов: Рыспек Бектенов (Бишкек);
  • 63,5 килограмма: Омар Ливаза (Чуйская область);
  • 67 килограммов: Алмаз Орозбеков («РСК»);
  • 71 килограмм: Элдар Турдубаев (Джалал-Абад);
  • 75 килограммов: Ислам Тургунов (Ош);
  • 80 килограммов: Омурбек Бекжигит уулу (Бишкек);
  • 86 килограммов: Эркин Адылбек уулу (Бишкек);
  • 92 килограмма: Бакыт Токтосун уулу (Бишкек);
  • свыше 92 килограммов: Мырзакир Кошалиев («РСК»).
Ссылка: https://24.kg/sport/312126/
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