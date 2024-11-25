Определились чемпионы Кыргызстана по боксу

В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по боксу. Об этом сообщает boxingkyrgyzstan в Instagram.

В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов.

Победители среди женщин:

50 килограммов: Алия Саалыева (Чуйская область);

54 килограмма: Милана Шихшабекова (Чуйская область);

57 килограммов: Мираида Ташполотова (Джалал-Абад);

60 килограммов: Аделя Асылбек кызы (Чуйская область);

70 килограммов: Зарина Асанова (Баткенская область).

Победители среди мужчин: